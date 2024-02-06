الرئيس المصري يلتقي بلينكن في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأفادت وكالة الأناضول نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ذلك جاء وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة إن الرئيس المصري التقى بلينكن وعقد معه مباحثات لدى وصوله للقاهرة، دون تفاصيل أكثر.

ومصر هي ثاني محطة لبلينكن في جولته الخامسة بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

والإثنين، وصل بلينكن العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولته الخامسة منذ بداية الحرب على غزة قبل أربعة أشهر.

وتستمر جولة بلينكن حتى الخميس، وتشمل أيضًا قطر وإسرائيل والضفة الغربية.