حماس تعلن موافقتها على مقترح اتفاق الهدنة

أعلنت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء موافقتها على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وهو المقترح الذي تم بحثه خلال الأيام الماضية في القاهرة، قبل أن يغادر وفد الحركة مصر "للتشاور" على أن يقدم "الرد النهائي" خلال 48 ساعة.

جاء ذلك في بيان عن مكتب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قال فيه إنه أجرى "اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

يأتي ذلك وسط التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، وبدء قصف مكثف على المدينة، بعد مطالبة لاسكان بإخلائها.