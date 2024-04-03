"عصابات خلف الستار".. نصف مليون متسوّل ينتشرون في شوارع العراق

كشف المركز الإستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، عن وجود نصف مليون متسوّل ينتشرون في شوارع المدن والمحافظات العراقية، وتقف خلف بعضهم عصابات الجريمة المنظمة.

ويُعَدّ التسوّل في بغداد والمحافظات الأخرى مقلقًا للأجهزة الأمنية، في ظلّ ارتفاع أعداد المتسوّلين من أعمار مختلفة ومن كلا الجنسَين، ومن جنسيات مختلفة، فيما تتواصل عمليات اعتقال العشرات منهم بشكل شبه يومي.

جريمة منظمة

وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان له إن "التسوّل الأجنبي في العراق تقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة، ويُمثّل أخطر صورة من صور الاتجار بالبشر، ويعدّ تجارة اقتصادية لهم، وهذه العصابات تُدخل المتسوّلين الأجانب إلى العراق تحت عدة عناوين منها: العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة لاجئ".

وبيّن أن "أغلب جنسيات المتسوّلين الأجانب والعرب الذين يمتهنون التسول في العراق من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها بنغلاديش، في حين تحتلّ سوريا المرتبة الأولى في المتسوّلين العرب، وأن وزارة الداخلية أبعدت أكثر من عشرة آلاف متسوّل أجنبي في عامي 2023 و2024 وأعادتهم إلى بلدانهم، في حين مازال الآلاف منهم مستمرين بهذه المهنة".