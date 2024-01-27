نتنياهو يطالب قطر باستخدام نفوذها لدى حماس لإطلاق الرهائن

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر بأن تستخدم نفوذها لدى حركة حماس لدفعها إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو: "ينبغي على الدوحة أن تستخدم نفوذها لدى حماس باعتبارها مستضيفة وممولة لها".

ورداً على سؤال حول ما تم تسريبه عن لسانه من تعليقات قال فيها إنه لا يرغب في توجيه الشكر لقطر على توسطها، في قضية صفقة التبادل، وإنه يعدها "مثيرة للمشاكل"، قال نتنياهو: "أنا لا أسحب كلماتي".

وجرى تسريب تلك التعليقات إلى التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع في صيغة تسجيل صوتي.