سابقة في الجزائر.. 3 سيدات يترشحن لـ"كرسي الرئاسة" (صور)

دخلت ثلاث جزائريات إحداهن قادمة من قطاع الأعمال، إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر/ أيلول، للمرة الأولى في تاريخ البلاد الذي لم يعهد أن يصل عدد النساء الراغبات في "كرسي قصر المرادية" لهذا الرقم، غير أن حظوظهن تبقى رهن مدى قبول ملفات الترشح.

كما كان متوقعا، التحقت الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، لويزة حنون، بقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، وهي السياسية الجزائرية الشهيرة بجرأتها ونفسها الطويل؛ فرغم اعترافها بـ"الوضع السياسي الصعب"، إلا أنها ترى، مع الأخذ في الاعتبار السياق الجيوسياسي والقضايا الجيواستراتيجية، أن الموعد الانتخابي المقبل هو "حاسم في معركة البقاء".

رابع ترشح لحنون

وبالنسبة لصاحبة الـ70 سنة تعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وكانت أول امرأة في العالم العربي تترشح لمنصب رئيس جمهورية.