"اجتماع سري".."نيويورك تايمز" تكشف سبب الضربة الإسرائيلية على دمشق

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، استهدفت اجتماعاً سرياً ضم مسؤولي المخابرات الإيرانية ومسلحين فلسطينيين لمناقشة الحرب في غزة.

وأوضحت الصحيفة أن قادة في حركة الجهاد الإسلامي التي تمولها وتدعمها إيران، كانوا في الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن 7 ضباط على الأقل، قتلوا في الغارة بينهم 3 جنرالات يشرفون على العمليات السرية الإيرانية في الشرق الأوسط.