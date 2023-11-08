بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليًّا.

وقال بلينكن للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو "لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهّد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر... ومن الواضح أيضًا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة".

وأضاف "الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع... لا نتوقع إعادة احتلال، وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة".