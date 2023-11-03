خطاب حسن نصرالله.. هل يكبح الهجمات على إسرائيل أم يصعدها؟

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن تظهر إشارة رئيسية واضحة حول اتجاه ميليشيا حزب الله بشأن ما إذا كانت تفضل كبح الهجمات أم توسيعها، وذلك في خطاب مزمع اليوم الجمعة لزعيمها حسن نصرالله، الذي التزم الصمت العلني حتى الآن.

وبالتزامن مع هذا الخطاب، رفع حزب الله حجم الرهان، إذ أعلن أنه ضرب 19 موقعًا في إسرائيل في وقت واحد، كما أعلن عن أول استخدام لطائرات بدون طيار ذاتية التفجير.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن لبنان لا يبدو مستعدًا للاندفاع نحو حرب أخرى، بالتزامن مع تهديدات القادة الإسرائيليين بعدم استثناء أي جزء من البلاد من هجماتهم في حال دخول حزب الله الحرب، بسبب ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية ومصرفية، وانفجار أحد المستودعات في عام 2020، الذي دمر أجزاء من العاصمة بيروت.

يضاف إلى ذلك ما أشارت إليه التقديرات حول حرب لبنان الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 34 يومًا في عام 2006، وأدت إلى مقتل أكثر من 1000 مدني لبناني، في حين أودت بحياة أقل من 50 مدنيًا إسرائيليًا، وتسببت في نزوح ما يصل إلى مليون شخص في لبنان، بحسب الأمم المتحدة.