في أول زيارة بعد قصف أربيل.. أحمديان يصل إلى بغداد
وصل علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى بغداد صباح اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.
وهذه أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع المستوى بعد قصف الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ أهدافا في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.
وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، أن "أحمديان، وصل إلى مطار بغداد الدولي صباح اليوم".
وأوضحت الوكالة أن أحمديان سيلتقي مع عدد من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق تستمر ليوم واحد، وترتبط بتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.
وتولّى "علي أكبر أحمديان" محل الأميرال علي شمخاني في أواخر مايو/ آيار 2023 في رئاسة مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذه هي أول زيارته له إلى بغداد منذ توليه منصبه.
وقصف الحرس الثوري الإيراني في منتصف يناير/كانون الثاني الجاري بصواريخ باليستية ما سماها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في العراق وسوريا.
ورفضت السلطات العراقية مزاعم طهران، مؤكدة أن المبنى الذي جرى استهدافه في محافظة أربيل هو مبنى مدني، ولا يضم أي عناصر للموساد.
وسحبت الخارجية العراقية سفيرها في طهران، فيما تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد احتجاجاً على هذا القصف الذي أوقع قتلى من المدنيين.