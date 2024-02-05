في أول زيارة بعد قصف أربيل.. أحمديان يصل إلى بغداد

وأوضحت الوكالة أن أحمديان سيلتقي مع عدد من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق تستمر ليوم واحد، وترتبط بتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.