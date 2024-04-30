ميليشيا الحوثي تعلن استهداف سفينتين ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينتين إحداهما إسرائيلية، إضافة لاستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وقال متحدث باسم الميليشيا إنه تم استهداف السفينة "سيكلاديز" في البحر الأحمر لتوجهها إلى ميناء إيلات في 21 إبريل/ نيسان، والسفينة الإسرائيلية "إم.إس.سي أوريون" في المحيط الهندي.

وذكر العميد يحيى سريع المتحدث باسم الميليشيات في كلمة مرئية أن السفينة سيكلاديز "لجأت إلى أسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة".

بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الاثنين، أن فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت مسيّرة في البحر الأحمر كانت متّجهة نحو سفينة شحن كانت تواكبها.

وجاء في بيان صحفي للوزارة، أن الفرقاطة "فرجينيو فازان" التي كانت تتولى حماية سفينة شحن تجارية أوروبية أسقطت المسيّرة صباحاً قرب مضيق باب المندب.

وقالت إن "المسيّرة ذات الخصائص المشابهة لتلك التي سبق أن استُخدمت في هجمات سابقة للحوثيين، كانت على بعد نحو 5 كيلومترات من السفينة الإيطالية، وكانت متجّهة نحو سفينة تجارية كانت تواكبها".

ولفتت الوزارة إلى أن هجمات "بالصواريخ والمسيرات" أطلقت صباحا لكنها "أحبطت بفضل مناورات المراوغة التي نفّذتها السفينة التجارية"، بناء على تعليمات من الفرقاطة البحرية.

وقالت إن صاروخاً انفجر في المياه قرب السفينة التي كانت تواكبها وتسبب بأضرار سطحية ضئيلة، وأوضحت أن الفرقاطة والسفينة التجارية "تواصلان اتّباع المسار المخطط له".

وتتولى إيطاليا قيادة عمليات مهمة "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير لحماية السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر من هجمات يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.