ما سرّ هجوم وزير المالية الإسرائيلي على وزير الدفاع والجيش؟

شنَّ زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سِمُوتْرِيتش، هجومًا حادًا على وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية " نشاطات" وإجراءات شرع في تنفيذها بغرض فرض واقع على الأرض، وتندرج ضمن الاستعدادات لاستبدال حكم حماس في غزة بالسلطة الفلسطينية، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" اليوم الإثنين.

وذكرت الصحيفة، أنه في ظل الضجة الحاصلة داخل مجلس الحرب على خلفية قرار إدخال الوقود إلى غزة، ثمة من وراء الكواليس أزمة حادة أخرى طفت على السطح، تتعلق باليوم الذي سيعقب الحرب على القطاع.

وأرسل وزير المالية، وهو أحد أكبر داعمي فكرة احتلال غزة بعد الحرب والاستيطان فيها، خطابًا إلى وزير الدفاع غالانت، زعم خلاله أنه "على عكس ما اتفق عليه مع بقية أعضاء الحكومة، فإن المؤسسة العسكرية تخطط لليوم الذي سيعقب الحرب، مع جهات (بحثية علمية كما سيتضح) هي التي قادت الرؤية التي أثبتت فشلها (رؤية أن حماس رُدِعت)".

وكتلة "الصهيونية الدينية" هو الاسم الجديد لتحالف "الاتحاد القومي-تِكوما"، وتقود تيارًا بالحكومة يضم حزب "عوتْسِما يِهوديت" الراديكالي المتطرف، بزعامة إيتمار بن غِفير، وحزب "نوعَم" اليميني الأصولي بزعامة آفي مِعوز، وتضع على رأس أجندتها السياسية والأيديولوجية فكرة "أرض إسرائيل الكبرى".