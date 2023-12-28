رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل حميدتي في أديس أبابا

وكان حميدتي زار أمس الأربعاء دولة أوغندا، وأجرى فيها مباحثات مع الرئيس يوري موسيفيني، حول سبل وقف الحرب بالسودان.

ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، حربًا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وخلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

وبعد اشتعال المعارك في ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، انضمت الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد معارك مستمرة، بينها العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان، تشكل نصف عدد ولايات السودان.