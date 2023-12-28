رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل حميدتي في أديس أبابا
استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في أديس أبابا.
وقال آبي أحمد عبر حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقًا "استقبلت في وقت سابق اليوم محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له للتباحث حول تأمين السلام والاستقرار في السودان".
وصل قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، إلى دولة إثيوبيا ضمن جولة أفريقية يبحث فيها سبل إنهاء الحرب بالسودان.
وقال حميدتي على منصة "إكس" إنه "أجرى مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، ديميكي ميكون، وأضاف "أتشرف بزيارة إثيوبيا التي ظلت على الدوام إلى جانب شعبنا مساندة وداعمة لأمنه واستقراره".
وكان حميدتي زار أمس الأربعاء دولة أوغندا، وأجرى فيها مباحثات مع الرئيس يوري موسيفيني، حول سبل وقف الحرب بالسودان.
ويشهد السودان، منذ منتصف أبريل الماضي، حربًا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وخلفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
وبعد اشتعال المعارك في ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، انضمت الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد معارك مستمرة، بينها العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان، تشكل نصف عدد ولايات السودان.