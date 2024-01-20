بعد "إسكوبار الصحراء".. المغرب يشن حربا على "الفساد"

ويواجه المتهمون شبهات جنائية من قبيل "التزوير والرشوة، وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والمشاركة في تسلم المخدرات، ونقلها وتصديرها، وغيرها من التهم الثقيلة".

وقبل"إسكوبار الصحراء"، جرى اعتقال النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع، الذي يوجد في السجن أيضا على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد.

وتولى مبدع، منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب "الحركة الشعبية" اليميني المنتمي حاليًّا للمعارضة.

كما يوجد خلف القضبان أيضًا عبدالعزيز الوادكي، برلماني عن حزب "الاتحاد الدستوري" (معارض)، المتورط في شبكة للتزوير تضم محامين وموظفين في القضاء.

وتحتوي قائمة المعتقلين على ياسين الراضي، عن حزب "الاتحاد الدستوري"؛ بتهمة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تورطه بقضية رمي فتاة من طابق علوي بفيلا ضواحي العاصمة الرباط.

حرب ضد الفساد

ورأى المحلل السياسي عبدالفتاح الحيداوي، أن هذه المتابعات تعطي إشارات قوية على أن المغرب بصدد شن حرب ضد الفساد.

وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المغرب في "عهد الملك الراحل الحسن الثاني وتحديداً في سبعينيات القرن الماضي قام بحملة تطهيرية لمحاربة الفساد. الجديد الآن والمقلق في نفس الوقت هو أن الأسماء التي طالها الاعتقال على - خلفية المتاجرة في المخدرات والتزوير والفساد واستغلال النفوذ- وازنة وتدبر الشأن العام المحلي وتوجد ضمن المنظومة السياسية والحزبية".