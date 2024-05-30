متظاهرون يضرمون النار بمبنى السفارة الإسرائيلية في المكسيك (فيديو)

و تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو سيتي أمس الثلاثاء حاثين حكومة بلادهم على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين، معبرين عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة وخاصة رفح بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عليها.

وطالبوا الحكومة "بالإعتراف بفلسطين دولة تتمتع بكافة الحقوق".

ومع تطور التظاهرة، حاول المتظاهرون إزالة بعض الحواجز حول السفارة، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.

وقال أحد المتظاهرين ويُدعى جيلبرتو جارسيا مورا: "من المروع أن يستمر هذا الأمر، وأن تستمر الولايات المتحدة في الموافقة عليه، وأن تظل أوروبا صامتة، هذه هي وحشية حضارتنا الحالية، الحضارة التي تحكمنا وتحكم العالم اليوم".

وقالت نورا ماريانا فيدال، وهي متظاهرة أخرى: "أنا لدي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، لذلك لا أريده أن يعيش في عالم أشعر فيه بالخجل من كوني إنسانة".