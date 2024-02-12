بعد تقارير عن "قطيعة".. بايدن يبحث مع نتنياهو عملية رفح المرتقبة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، الأحد، أن عملية رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة لخروج آمن للمدنيين.

وشدد بايدن، خلال الاتصال الذي استغرق 45 دقيقة، على أنه يجب ألا تمضي إسرائيل قدماً في عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان سلامة نحو مليون شخص يلوذون بها، بحسب بيان البيت الأبيض.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن طلب من نتنياهو التركيز على مفاوضات الرهائن وعلى خطوات عاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مصدر أمريكي رفيع إن مكالمة بايدن ونتنياهو ركزت على الإفراج الآمن عن الرهائن، كاشفاً عن تحقيق تقدم حقيقي في الأسابيع الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

يأتي ذلك الاتصال بعد ساعات من نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً ذكر أن بايدن ومساعديه "أقرب إلى القطيعة" مع نتنياهو، وأن مساعدي الرئيس الأمريكي يحثونه على انتقاد نتنياهو علناً.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نهج بايدن تجاه إسرائيل لم يتغير لكن يمكنه إدانة نتنياهو".

وجاء الاتصال أيضاً بعد أيام من تصريح بايدن بأن الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة "مبالغ فيه"، مما يعكس القلق والإحباط المتزايدين إزاء ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في القطاع الفلسطيني.

وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز صنداي"، إنه لم يتحدث مع بايدن منذ تصريحاته التي اعتبر فيها رد إسرائيل العسكري على هجوم حماس في غزة "مبالغاً فيه".