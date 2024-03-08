التايمز: حرب غزة قد تكلف بايدن عدم العودة للبيت الأبيض

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل في حربها على قطاع غزة قد يكلفه عدم العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الآلاف من الناخبين الأمريكيين قاموا بوضع علامة "غير ملتزم" على بطاقاتهم الانتخابية للإشارة إلى غضبهم من رفض الرئيس الأمريكي المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار.

وكان بايدن عرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دعمًا غير مشروط.

إلا أنه وبعد مرور خمسة أشهر، اضطرت إدارة بايدن للالتفاف حول نتنياهو لتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، وفق التقرير.