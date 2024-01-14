"الهلال الأحمر" تعيد تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة‎

أعادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة عقب تدمير الجيش الإسرائيلي لمركز إسعاف المحافظة ومحاصرة مستشفى القدس.

وقال رائد النمس المسؤول الإعلامي للجمعية في غزة، إن "المؤسسة أعادت تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرًا منذ حوالي شهرين بعد حصار الجيش الإسرائيلي بالدبابات والآليات العسكرية مركز إسعاف مدينة غزة ومستشفى القدس الرئيس".

وأضاف النمس لـ"إرم نيوز"، أن "الجمعية قامت بتعزيز خدماتها الإسعافية في محافظة شمال غزة بمركبات إسعاف اضافية، لا سيما بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لعدد من مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر عقب اقتحامه مركز اسعاف جباليا قبل نحو 3 أسابيع".

وأوضح أن "تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ المتوقفة في هذه المحافظات من شأنه أن ينقذ حياة مئات الجرحى والمرضى، لا سيما أنهم عانوا بشكلٍ قاسٍ، خلال الأسابيع الماضية، في ظل غياب الخدمة الإسعافية فضلًا عن تعرض عدد كبير منهم للوفاة جرّاء النزف، وعدم التمكن من إجلائهم من أماكن القصف".