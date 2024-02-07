أقسام الجراحة بمستشفى ناصر في خان يونس تعاني من "شلل تام"

كشف أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن أقسام الجراحة بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس تعاني من حالة "شلل تام" بعد نفاذ مستلزمات العمليات الجراحية.

وقال لـ "إرم نيوز" معلقاً: "هناك نفاذ شبه كامل لأدوية التخدير والخيوط اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، الأمر الذي سيؤدي إلى وفاة أي جريح مستقبلًا بسبب النزيف المتواصل.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي واستهدف محيطه بالأحزمة النارية ما أدى إلى تطاير الشظايا على مباني المستشفى".

وتابع: "هناك ما يزيد عن 10 آلاف نازح و450 جريح بالإضافة إلى 300 فرد من الكادر الطبي يواجهون خطرًا شديدًا على حياتهم، جرّاء نفاذ الغذاء والماء بالإضافة لتعرضهم للقصف والإستهداف المباشر".