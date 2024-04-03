يحمل 5 ملفات ثقيلة.. السوداني يلتقي بايدن منتصف أبريل

يحمل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حقيبة مثقلة بالملفات خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في 15 من الشهر الحالي.

ومن أبرز هذه الملفات، تواجد التحالف الدولي في العراق، إلى جانب هجمات الميليشيات الموالية لإيران.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق هجماتها ضد البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد، فضلاً عن استهداف قوات التحالف الدولي في البلاد.

وتسبب ذلك، بقصف متبادل بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة؛ ما وضع السوداني في حرج، لاسيما مع تلويح واشنطن في مرات عديدة بتوسيع دائرة الاستهداف في العراق.

وقال عضو لجنة العلاقات في البرلمان العراقي عامر الفايز، إن "السوداني فتح قناة للتواصل والتفاهم مع الفصائل المسلحة التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق".

وأضاف الفايز لـ"إرم نيوز"، أن "السوداني سعى للتفاهم مع هذه الفصائل وإقناعها بعقد هدنة طويلة الأمد لوقف الهجمات المسلحة قبيل زيارته إلى واشنطن".

بدوره، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "السوداني نجح بشكل او بآخر بإقناع الفصائل المسلحة بوقف هجماتها ضد القواعد الأمريكية".

وأضاف أبو رغيف لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الهجمات شكلت حرجاً كبيراً لحكومة السوداني أمام الولايات المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، وكادت أن تعيد العراق إلى مربع العنف الأول".