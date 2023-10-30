ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب مع إسرائيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب"، في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلاً للقصف بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، على وقع الحرب في غزة.

وقال ميقاتي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، "أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب".

واعتبر أن "لبنان في عين العاصفة" مبديًا خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" في حال عدم التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.