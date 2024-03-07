ما جدية الدعم الأمريكي لمساعي توحيد السلطة في ليبيا؟

أثارت المباحثات بين مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس "حكومة الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، تساؤلات عن جدية موقف واشنطن من المساعي الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

جاء التطور بعد أيام عن اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، إثر اجتماع في تونس على تشكيل حكومة موحدة كخطوة أولى نحو تنظيم انتخابات عامة، فشلت ليبيا في إنجازها في 2021.

وأكد نورلاند وهو أيضا سفير للولايات المتحدة في ليبيا بحسب تدوينة له على منصة "إكس"، "أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشكل بنَّاء لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال".

وأضاف نورلاند أن "الولايات المتحدة تدعم أيضًا الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والحفاظ على سيادة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة".