الأمم المتحدة تحذّر من "التصعيد الكارثي" في الفاشر السودانية
قالت الأمم المتحدة إن عددًا من المدنيين قُتلوا وأُصيبوا، خلال اليومين الماضيين، جراء القتال الدائر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي تغريدة عبر موقع "إكس"، قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان طوبي هارورد، إن التصعيد في الفاشر "سيكون كارثيًا بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى المدينة".
وأشار إلى تقارير عن تجنيد واسع النطاق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا في صفوف الأطراف المتحاربة والجماعات المسلحة الأخرى في المدينة.
وكانت الاشتباكات اندلعت في المدينة، يوم الخميس الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي جزء من الصراع الدائر في البلاد، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف السودانيين، ونزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل وخارج السودان.