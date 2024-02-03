الأمم المتحدة تحذّر من "التصعيد الكارثي" في الفاشر السودانية

قالت الأمم المتحدة إن عددًا من المدنيين قُتلوا وأُصيبوا، خلال اليومين الماضيين، جراء القتال الدائر في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي تغريدة عبر موقع "إكس"، قال نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان طوبي هارورد، إن التصعيد في الفاشر "سيكون كارثيًا بالنسبة لمئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى المدينة".