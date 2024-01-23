الجيش الإسرائيلي متهم بسرقة آثار غزة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جنود الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى مستودع للآثار في غزة، خلال التوغل البري في القطاع، فيما قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الإسرائيلي يسرق آثار غزة؛ إذ أظهرت صور القطع نفسها داخل مبنى الكنيست.

وأوضح فريق تقصي الحقائق في "بي بي سي"، أن مدير هيئة الآثار الإسرائيلية إيلي إسكوزيدو، أكد أنه جرى استدعاء السلطات المعنية بالآثار من قبل الجيش الإسرائيلي، لتفقد أحد المستودعات في غزة والتي يتوقع أنها أثرية.

وأشار المسؤول الإسرائيلي أن "عالم آثار أجرى فحصا أوليا، وأنه سيقدم تقريرا للجيش في وقت لاحق".

ونقلت الهيئة البريطانية عن إسكوزيدو تشديده على أنه تم "ترك الآثار في مكانها" وأنه طلب من الجيش "الحفاظ على الآثار كما هي".