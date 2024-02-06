البرغوثي يحذر: عملية إسرائيل في رفح ستؤدي إلى "مجازر وحشية"

حذَّر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، من خطورة التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، معتبرًا أن أي عملية عسكرية هناك "ستؤدي إلى مجازر وحشية".

وقال البرغوثي في بيان نقلته وكالة الأناضول، إن "أي عمليات عسكرية في رفح، ذات المساحة المحدودة والتي يحتشد فيها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني معظمهم ممن شردهم جيش الاحتلال، ستؤدي إلى مجازر وحشية لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وكل الدول الغربية الداعمة لإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصرفات الإسرائيلية، التي أدى عدوانها إلى مقتل وجرح مئة ألف فلسطيني حتى الآن".

وشدد على "ضرورة تصعيد الهبّة الشعبية العالمية ضد العدوان الإسرائيلي للجم مخططات الهجوم على رفح".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الاثنين، إن رفح جنوبي قطاع غزة، هي الهدف التالي للجيش بعد خان يونس.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب ونقلته هيئة البث الإسرائيلية: "بعد إكمال المهمة العسكرية في خان يونس، ستبدأ عملية في منطقة رفح للقضاء على إرهابيي حماس الذين يختبئون هناك"، وفق تعبيره.