قلق أممي من حالات اغتصاب يرتكبها جنود إسرائيليون في غزة

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود إسرائيليون ضد فلسطينيات، بحسب "الأناضول".

وقالت السالم في منشور عبر منصة "إكس"، إنه من المثير للاشمئزاز استمرار تلك الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.