مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

قُتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي طال مخيم البريج وسط قطاع غزة، فجر اليوم، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً يعود لعائلة القريناوي في مخيم البريج، ما أدى لمقتل 4 على الأقل، وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن القوات الإسرائيلية، ارتكبت فجر أمس، "مجزرة مروعة" في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها 104 أشخاص، وإصابة 760 آخرين.