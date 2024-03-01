مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج
قُتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي طال مخيم البريج وسط قطاع غزة، فجر اليوم، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً يعود لعائلة القريناوي في مخيم البريج، ما أدى لمقتل 4 على الأقل، وإصابة آخرين.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن القوات الإسرائيلية، ارتكبت فجر أمس، "مجزرة مروعة" في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها 104 أشخاص، وإصابة 760 آخرين.
وبحسب "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، "فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدًا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية".
وبحسب مصادر طبية، فإن عشرات القتلى والمصابين ما زالوا في المكان المستهدف، وتمنع القوات الإسرائيلية مركبات الاسعاف من الوصول إليهم.
وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ147، وارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد على 70215 مصابًا، وفق آخر إحصائية.