ميليشيا عراقية تستهدف قاعدة أمريكية نفطية في سوريا

أعلنت ميليشيا عراقية، فجر اليوم الإثنين، استهداف قاعدة أمريكية نفطية في سوريا، بواسطة طائرات مسيّرة.

وقالت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، إنها "هاجمت بواسطة الطيران المسيرّ قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في العمق السوري".

وأكدت الميليشيا العراقية في بيانها استمرارها "في دك معاقل الأعداء"، في إشارة إلى استمرارها في استهداف المواقع الأمريكية.

ويعتبر حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سورية مساحة وإنتاجاً، ويقع على بعد نحو 10 كيلومترات شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور السورية.