معاريف: رفح ستكتب نهاية نتنياهو

ترى صحيفة "معاريف" العبرية، أن هجوم رفح، جنوبي قطاع غزة، سيثير مشاكل دولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن رفض الموافقة على الصفقة مع حركة حماس، وأصر على المضي قدمًا في العملية العسكرية، مؤكدة بأن كل ذلك يشكل نهاية طريق نتنياهو الذي سيدخل التاريخ على أنه أنزل بإسرائيل كارثة هي الأبشع منذ "الهولوكوست".

وحذَّرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، من سيناريو اضطرار الجيش الإسرائيلي للبقاء لفترات طويلة في غزة، ومن ثم بدء مرحلة تشبه الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، متسائلة عن تأخر السيطرة على معبر رفح الذي يُعد "شريان الحياة الأهم لحماس".

ولفتت إلى أن نتنياهو ظل طوال الأشهر الماضية يردد مقولة أن الجيش سيدخل رفح، ومن ثم ترك انطباعات بأنه لا شيءَ سيتحقق سوى بدخول رفح، وأن الخطوة ستؤدي إلى تدمير حماس وإعادة الأسرى وتحقيق النصر المنشود.

أداء السنوار أفضل

وأشارت إلى أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي أعرب عن موافقته على مقترح الصفقة في اللحظات الأخيرة كان يدرك أن تل أبيب لن توقف العمليات.

ولكن السنوار أثار بموافقته تلك غضب العالم ضد إسرائيل، بعد أن أصبحت الأخيرة هي التي ترفض وقف إطلاق النار، بحسب الصحيفة.