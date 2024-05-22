بالسجن أو الضرائب.. الحوثيون يضغطون على تجار اليمن لبيع وكالاتهم

صلاح قعشة

قال محامون ودبلوماسيون يمنيون إن الحوثيين يضغطون على مالكي الوكالات التجارية؛ لإجبارهم على بيعها بأثمان قليلة لقيادات تابعة للميليشيا.

وتعمل الميليشيا عبر وزارة الصناعة والتجارة التابعة لها على الضغط على أصحاب هذه الوكالات؛ ما دفع التجار إلى الهجرة للخارج، حفاظا على ما تبقى لهم.

نهب

وقال السفير اليمني السابق في سوريا، عبدالوهاب طواف، في تدوينة على موقع "إكس"، إن "هناك نهبا للوكالات التجارية والدوائية من أصحابها بمبررات كثيرة، وتسليمها لقيادات سلالية منهم".

وأضاف طواف: "كثير من الوكالات التجارية العالمية سيطروا عليها تحت لافتة (شعار) مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأغلقوا محال تجارية كثيرة تحت هذا المبرر، ثم حبسوا أصحابها، وأجبروا معظمهم على التنازل عن وكالاتهم، وبعد أن تم التنازل لهم، وصارت بأسماء سلالية، عادت إلى الحياة وإلى السوق".