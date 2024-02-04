مباحثات يمنية أمريكية بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض التي تزورها ليف بحضور وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت الوكالة إن المباحثات تركزت على "تداعيات هجمات الميليشيات الحوثية، ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وبحسب وكالة "الأناضول"، حذَّر العليمي من "مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للميليشيات الحوثية، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، على السلم والأمن الدوليين"، وفق الوكالة.

وشدد على "أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2216 (يدعو لانسحاب الحوثيين من مناطق سيطرتهم)، باعتباره خريطة طريق مثلى لنزع سلاح الميليشيات المارقة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن".