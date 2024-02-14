"نصرالله" يلوح بتوسيع الحرب مع إسرائيل ويرفض وقف الهجمات

لوّح حسن نصرالله أمين عام ميليشيا حزب الله في لبنان، الثلاثاء، بتوسيع نطاق الحرب مع إسرائيل في حال قررت إسرائيل ذلك، مهدداً بمواصلة الهجمات ضد إسرائيل لو استمرت حرب غزة.

وقال نصرالله، في خطاب متلفز، إن العمليات العسكرية لن تتوقف من جنوب لبنان إلا بوقف إسرائيل حربها على قطاع غزة، قائلاً إن "انتصارها في غزة خطر على المنطقة".

ورفض نصرالله المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن المقترحات الدولية تركز فقط على أمن إسرائيل دون عرض وقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "هذه الجبهة لن يكون لها وقف لإطلاق النار إلا بعد توقف العدوان على غزة، وبعد اتفاق واضح مع المقاومة الفلسطينية في غزة".

وانتقد نصرالله المقترحات المقدمة للبنان، قائلاً إن هدف الدولة التي قدمتها هو عودة 100 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب القتال في شمال إسرائيل، قائلاً: "إنهم في ورطة… إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتقديم مطالب".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني سلّم اقتراحاً مكتوباً إلى لبنان يدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة "لرضوان" بميليشيا حزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود، من بين إجراءات أخرى.