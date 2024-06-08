كيف نفَّذ الجيش الإسرائيلي خطة التمويه لتحرير الرهائن الأربعة من غزة؟

تمكن الجيش الإسرائيلي، السبت، من تحرير 4 من المحتجزين لدى حركة حماس وسط قطاع غزة، وذلك بعد خطة تمويه نفذها بمناطق مختلفة من مخيمات الوسطى ومدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين، في حين تواصل الطواقم الطبية، وطواقم الدفاع المدني، إجلاء الضحايا والمصابين من الشوارع، وتحديدًا في مخيم النصيرات.

وتزامنت الهجمات المباغتة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال عملية تحرير المحتجزين الأربعة، في مخيم النصيرات، ومدينة دير البلح، إضافة إلى العملية المتواصلة في مخيم البريج منذ عدة أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب مخيم النصيرات، وذلك في إطار عملية مركبة للجيش والشاباك والشرطة، لافتًا إلى أن الأربعة تم اختطافهم من قبل "حماس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.