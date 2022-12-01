السودان وإثيوبيا يتفقان على معالجة قضيتي سد النهضة والحدود سلميا

ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الحدودية، التي سيطر الجيش السوداني مؤخرًا على مساحات واسعة منها، بعد نحو 25 عامًا من خضوعها لسيطرة ميليشيات إثيوبية.

ووقعت خلال الفترة الماضية بعض المناوشات العسكرية بين الطرفين في المنطقة؛ على خلفية النزاع الحدودي، في وقت يستقبل السودان عشرات الآلاف من الإثيوبيين الفارين من القتال في جبهة تيغراي.

وفي تشرين الأول/ الماضي، اتفق رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على معالجة كافة المشكلات الحدودية بين البلدين بواسطة الطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.