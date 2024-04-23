الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان قصف مواقع حساسة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الاثنين، قصف بنية تحتية تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، ومبنيين عسكريين للميليشيا في العديسة بقضاء مرجعيون وأرزون بقضاء صور.

كما أضاف أدرعي، عبر "إكس"، أنه بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، تم تحديد نحو 35 عملية إطلاق (صواريخ) من لبنان نحو منطقة عين زيتيم، من دون الإبلاغ عن إصابات، مردفاً أن القوات الإسرائيلية قصفت مصادر النيران.

ورداً على ذلك، أعلنت ميليشيا حزب الله كذلك استهداف مقر قيادة عسكرياً في شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وتبنى "حزب الله"، في بيان، قصف "مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على الغارات الإسرائيلية على القرى الجنوبية وآخرها في صريفا والعديسة ورب ثلاثين".