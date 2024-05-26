الصليب الأحمر: الحوثيون أفرجوا عن 113 أسيرًا من القوات الحكومية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إطلاق ميليشيا الحوثيين سراح 113 أسيرًا من القوات الحكومية اليمنية في العاصمة صنعاء، من جانب واحد، ضمن المبادرة التي أعلنت عنها، الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان اطّلعت عليه "الأناضول"، إن "مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، شهدت، اليوم الأحد، الإفراج عن 113محتجزًا من جانب واحد".

وأضافت: "دعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الإفراج عن المحتجزين، بناءً على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (مقرها صنعاء وتابعة للحوثيين)".

وأشارت إلى أن "المحتجزين المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام، وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية".

ورحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب، واعتبرتها "خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة اتفاق ستوكهولم".