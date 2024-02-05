"فقدنا بابا من أبواب الجنة".. وائل الدحدوح ينعى والدته

أعلن مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، اليوم الإثنين، وفاة والدته وذلك بعد أيام من مغادرته القطاع إلى قطر للعلاج من إصابته جراء الحرب، معرباً عن حزنه العميق إثر"فقد باب من أبواب الجنة".

وكتب الدحدوح عبر صفحته على "إكس": "ما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن".

وأضاف في كلمات مؤثرة: "اليوم فقدنا بابًا من أبواب الجنة وخسرنا قلبًا كان يلهج لنا وللمسلمين بالدعاء صباح مساء.. فقدنا حبيبتي أمي نظيرة المرأة الصالحة الصالحة المؤمنة المؤمنة الطيبة الطيبة الحنونة الحنونة".

وتابع: "فقدنا ملاكًا على هيئة بشر.. فقدنا من أمضت عقودًا من العمر في التعب والشقاء والكبد والحزن والفقد والفقر بصبر وإيمان ورضا عمّر قلبها بكل المعاني الطيبة والجميلة .. ُحرمنا نظرة الوداع وقُبلة الوداع وشُحنة تحسس جسدها الطاهر بسبب البعد والغربة والإصابة".