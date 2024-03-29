بالإجماع.. انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة
انتُخبت السعودية بالإجماع، أمس الأربعاء، لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دون اعتراض، بحسب "رويترز".
وسيشغل السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصب رئيس الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة خلال عام 2025.
وتعهد الواصل في خطاب قبوله بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزام بلاده بتمكين المرأة.
وقال الواصل: "في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة. وأود أن أهنئ زملائي الأعضاء المنتخبين حديثا في المكتب. أتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا لتعاون جهودنا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين".
وأضاف: "إن لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف لمناقشة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما تلتزم به المملكة العربية السعودية. ولقد وضعت رؤية 2030 الطموح تمكين المرأة ركيزة رئيسة لخطة الإصلاح هذه".
وتابع الواصل: "نتبنى في المملكة نهجا متعدد الأبعاد لتمكين المرأة، وهذا ليس مجرد شعار، بل استراتيجية تعترف بأن التمكين الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال نهج أحادي البُعد، لكنها تتطلب فهما شاملا للتحديات التي تواجه المرأة وبذل جهود مشتركة للتصدي لها عبر جبهات عديدة".
ولجنة وضع المرأة، التي أُنشئت عام 1946، هي هيئة عالمية لصنع السياسات التي تعنى بالنهوض بالمرأة، وتعقد اجتماعات سنوية في شهر مارس/ آذار لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.