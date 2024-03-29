بالإجماع.. انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

انتُخبت السعودية بالإجماع، أمس الأربعاء، لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دون اعتراض، بحسب "رويترز".

وسيشغل السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصب رئيس الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة خلال عام 2025.

وتعهد الواصل في خطاب قبوله بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزام بلاده بتمكين المرأة.

وقال الواصل: "في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة. وأود أن أهنئ زملائي الأعضاء المنتخبين حديثا في المكتب. أتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا لتعاون جهودنا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين".