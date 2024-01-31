قصف أمريكي بريطاني لمواقع شمالي صعدة اليمنية
جددت القوات الأمريكية والبريطانية، مساء اليوم الأربعاء، هجماتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة معقل الحوثيين الرئيس.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز" أن مقاتلات حربية أمريكية وبريطانية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، شمالي محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
في الوقت نفسه، ذكر سكان محليون، بأنه "سبق تنفيذ الغارات الجوية، سماع تحليق للطائرات من علو منخفض، كما نجم عن تلك الغارات وقوع انفجارات مدوية".
وتداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن بالإضافة إلى إعلام الحوثيين، صوراً لما قالوا إنها لآثار التفجيرات التي أحدثتها الغارات الجوية المنفذة شمال صعدة.
وقالت وسائل إعلامية تابعة لميليشيا الحوثيين، بأن "طائرة دون طيار، نفذت غارتين جويتين، على مواقعهم بمحافظة صعدة".
وكان المتحدث العسكري الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، في بيان رسمي له عن اطلاق صواريخ بحرية، تم من خلالها استهداف السفينة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.