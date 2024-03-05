"الدعم السريع": مقتل 20 مسلحًا و3 من قواتنا في معارك وسط السودان

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة وصلت إلى المنطقة وحاولت القبض على المتفلتين إلا أنها تعرضت لهجوم مسلح من المجرمين؛ ما أدى إلى وقوع معارك، أسفرت عن مقتل 20 من المتفلتين يجري التحري حول هوياتهم والدوافع وراء ما سمَّتها بـ "العمليات الممنهجة" ضد المدنيين، وأفادت باستشهاد ثلاثة من "الدعم السريع" بينهم قائد القوة وجرح آخرين.

وأوضحت "الدعم السريع" أنها ستتعامل بالجدية اللازمة مع البلاغات، ولن تتهاون في استخدام القوة لمواجهة أي جماعات أو أفراد يعتدون على المواطنين.

وتتهم قوات الدعم السريع عناصر النظام البائد بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في ولاية الجزيرة واعتداءات على مواطنين لتشويه صورة وإدانة "الدعم السريع" لدق إسفين بينها وبين المواطنين.

وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في وسط البلاد منذ الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد معارك مع قوات الجيش وانسحاب الأخيرة من الولاية.