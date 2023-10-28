"لوموند": جبهة إيران في سوريا تشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل‎

أكد مصدر أن إسرائيل تعاني قلقًا متزايدًا بشأن نفوذ إيران، ووجود الميليشيات الموالية لها في سوريا، وتحديدًا جنوب البلاد.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنّه ينظر إلى هذه الميليشيات على أنها تهديد محتمل لإسرائيل، لا سيما إذا كان هناك هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة.

وانخرطت هذه الميليشيات في أنشطة تهم الولايات المتحدة، بل واستهدفت جنودًا أمريكيين في شرق سوريا، كما أنها تشكل تهديدًا لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل من خلال الهجمات الصاروخية"، وفقًا للصحيفة.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في شرق سوريا، والتي اعتُبرت بمثابة تحذير للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأكدت الصحيفة أن جميع الدول الدول، والجهات الفاعلة، ترسل رسائل تحذير إلى دمشق لتجنب الانجرار إلى صراع مع إسرائيل.

وختمت الصحيفة قولها بتأكيد القلق المتزايد بشأن الوجود الإيراني والميليشيات الموالية لإيران في سوريا وتأثيرها المحتمل على المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بإسرائيل والتوازن الدقيق الذي يجب الحفاظ عليه من قِبل مختلف الجهات الفاعلة في المنطقة.