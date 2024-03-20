السعودية تقدم 40 مليون دولار لـ"أونروا".. "دعما لجهود الإغاثة" في قطاع غزة
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تقديم 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه المساعدة تهدف لـ"دعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الوكالة في قطاع غزة".
وأشار إلى أنّها "توفّر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيم لـ20 ألف أسرة" في القطاع الفلسطيني، الذي يشهد حربا منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.
تأتي هذه الخطوة السعودية بعد تعليق عدد من الدول الغربية مساعداتها للوكالة، إثر اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة في غزة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته "حماس" على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.
وقال المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة في البيان: "يأتي هذا الدعم استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، بتقديم الدعم لشعب فلسطين في هذا الوقت الذي يشكل خطرا على الحياة".
وتابع: "من المهم تلبية الاحتياجات الماسة للناس في غزة"، مؤكدا أنّ "مركز الملك سلمان للإغاثة يظل ملتزمًا بدعم هذه الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية في هذا الوقت العصيب".
وأشار المركز السعودي الذي يقدم مساعدات في أكثر من 94 دولة إلى أنّه سبق أن قدّم مساعدة قدرها 15 مليون دولار للأونروا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استخدمت لتقديم "المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء".
وتعد الأونروا، التي تأسست في عام 1949، "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية" في غزة، بحسب وصف الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.