السعودية تقدم 40 مليون دولار لـ"أونروا".. "دعما لجهود الإغاثة" في قطاع غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تقديم 40 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن هذه المساعدة تهدف لـ"دعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الوكالة في قطاع غزة".

وأشار إلى أنّها "توفّر الغذاء لأكثر من 250 ألف شخص وخيم لـ20 ألف أسرة" في القطاع الفلسطيني، الذي يشهد حربا منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

تأتي هذه الخطوة السعودية بعد تعليق عدد من الدول الغربية مساعداتها للوكالة، إثر اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة في غزة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته "حماس" على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.