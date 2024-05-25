كيف ستتعاطى إسرائيل مع قرار "العدل الدولية" بشأن رفح؟

أرجع مسؤول أمني إسرائيلي اكتفاء محكمة العدل الدولية بقرار جزئي بشأن رفح دون القطاع بأسره، إلى وجود خلافات بين القضاة، وقال إن القرار مازال يمنح إسرائيل مساحة من المرونة لمواصلة عملياتها في رفح.

واستعانت قناة "الأخبار 12" بالخبير القانوني الإسرائيلي عيران شامير بورير للتعقيب على قرار محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، الصادر أمس الجمعة، الذي يدعو إسرائيل لوقف الحرب في مدينة رفح.

وفسر بورير، وهو مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي، عدم قبول طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة بالكامل، واتخاذ قرار بوقفها في رفح فقط.