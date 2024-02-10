السعودية تُحذّر من "التداعيات بالغة الخطورة" لاقتحام رفح

حذرت السعودية من "التداعيات بالغة الخطورة" لاقتحام الجيش الإسرائيلي واستهدافه مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وطالبت الخارجية السعودية باجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمنع إسرائيل "من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان". قائلة إن ذلك "الإمعان في انتهاك القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي"، يؤكد ضرورة عقد ذلك الاجتماع.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن رفح باتت "الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".