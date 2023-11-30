حماس تطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين و 4 تايلانديين

أفرجت حماس مساء الخميس عن عشرة رهائن إسرائيليين، خمسة منهم مزدوجو الجنسية هم هولندي وأميركية وثلاثة ألمان، فضلاً عن روسيّتين وأربعة تايلانديين أطلقت الحركة سراحهم خارج الاتّفاق، وفق ما أعلنت قطر التي تقوم بوساطة في النزاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّ "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة"، مشيراً إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس، وصول الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس إلى إسرائيل.