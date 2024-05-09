أول فيديو لحادثة اغتيال رجل الأعمال اليهودي زيف كيبر في مصر

نشرت جماعة مصرية مجهولة تدعى "طلائع التحرير"، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة اغتيال رجل الأعمال اليهودي زيف كيبر في مدينة الإسكندرية المصرية.

وكانت الجماعة، التي لم يكن لها أي ظهور في السابق على الساحة، قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن اغتيال رجل الأعمال كيبر، انتقاماً لما يحدث في غزة، بحسب بيان الجماعة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، شاب يحمل بيده مسدساً ويقترب من سيارة الضحية، قبل أن يطلق عليه عدة رصاصات.

وأطلق منفذ العملية، الذي يبدو أنه قام بتوثيقها من خلال كاميرا حملها معه، 5 رصاصات، موجهاً للضحية عبارة: "شلوم من أولاد غزة".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في أول تعليق على الحادث، إنه "بتاريخ 7 مايو الجاري تعرض رجل أعمال كندي الجنسية يقيم في البلاد بصفة دائمة لحادث إطلاق نار جنائي في الإسكندرية".