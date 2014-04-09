الجزائر تتهم قناة "إقرأ" بنشر الفتنة

اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية غلام الله، قناة "إقرأ" السعودية بالمشاركة في نشر الفتنة في محافظة غرداية الجزائرية، التي تشهد أحداثا طائفية.

وقال:"كان على القناة عدم وصف الإباضيين بالخوارج، فهي جماعة سنية، وما قامت به دليل على تدخلها الأعمى في الأحداث الطائفية، التي تشهدها محافظة غرداية".

وتساءل غلام الله عن الأسباب الحقيقية وراء " صب الزيت على النار"، مشيرا إلى أن القناة حاولت اشعال فتنة في وقت عصيب.

ودعا إدارة القناة السعودية إلى التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا، التي تهم الأمة الإسلامية.

وتجدد الصراع الطائفي بين المالكيين والإباضيين، في غرداية، حيث تحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع.