بايدن يصدر بيانا بمناسبة مرور مئة يوم على حرب غزة

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا بمناسبة مرور 100 يوم على حرب غزة.

وقال "اليوم نحتفل بحدث مدمر ومأساوي - 100 يوم من الأسر لأكثر من 100 شخص بريء، بما في ذلك ستة أمريكيين، لا يزالون رهن الاحتجاز".

وكتب بايدن: "لقد احتجزوا كرهائن لدى حماس في غزة.. لمدة 100 يوم، كانوا يخشون على حياتهم، ولا يعرفون ما سيحدث غدًا. وتعيش عائلاتهم لمدة 100 يوم في عذاب، ويصلون من أجل العودة الآمنة لأحبائهم. وفي كل يوم من تلك الأيام المئة، كان المختطفون وعائلاتهم في ذهني، وعملت مع فريق الأمن القومي الخاص بي دون توقف لمحاولة تأمين حريتهم".

ووفقا لبايدن، "نحن وشركاؤنا لم نستسلم. عاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بحثا عن طريقة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. وإنني أتطلع إلى الحفاظ على قرب من ذلك... اتصلت بزملائي في قطر ومصر وإسرائيل لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم".

وأضاف بايدن: "لن أنسى أبدا الحزن والمعاناة التي سمعتها في لقاءاتي مع عائلات الرهائن الأمريكيين. لا ينبغي لأحد أن يعاني ولو يوما واحدا مما مروا به، وبالتأكيد ليس 100 يوم. في هذا اليوم الرهيب وأكرر التزامي تجاه جميع الرهائن وعائلاتهم - نحن معكم. لن نتوقف أبدًا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم".