وول ستريت: إسرائيل أبلغت مصر خطتها بشأن محور فيلادلفيا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فيلادلفيا.

ونشرت الصحيفة الأمريكية خبرها تحت عنوان "إسرائيل تخطط لمهمة محفوفة بالمخاصر للسيطرة على آخر حدود لا تسيطر عليها في غزة".

وأضافت أن العملية العسكرية التي تتخط لها إسرائيل ستكون "معقدة عسكريا" بسبب محاذاة الحدود مع مصر وإيواء المنطقة أكثر من مليون نازح فلسطيني.