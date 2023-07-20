العراق يطرد السفيرة السويدية احتجاجًا على حرق القرآن

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بطرد السفيرة السويدية في بغداد، وسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان على حسابه عبر "فيسبوك"، إن السوداني وجَّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتابع المكتب: "كما وجَّه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، ردًّا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية، وحرق العلم العراقي".