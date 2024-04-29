رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، جاهزية المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة قبل نهاية العام الجاري.

وقال المستشار صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، إن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق، مطالبا المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.

وأفاد صالح بأن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".

ولفت عقيلة صالح إلى أن "هناك أناسًا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا"، مضيفا: "أن رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".